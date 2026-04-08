Una nuova apparecchiatura diagnostica chiamata Fibroscan è stata consegnata all’Asst Rhodense, migliorando le possibilità di valutazione del fegato. Si tratta di un dispositivo avanzato che permette di analizzare lo stato di salute di questo organo senza ricorrere a metodi invasivi. La donazione di questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella gestione clinica dei pazienti con problemi epatici presso questa struttura sanitaria.

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© Ilnotiziario.net - Un nuovo “super-ecografo” per il fegato: all’Asst Rhodense arriva il Fibroscan

Malattie del fegato, arriva ‘Fibroscan’: esame rapido e indoloreEmpoli, 21 gennaio 2026 – Un esame che dura pochi minuti, non è invasivo e può fare la differenza nella diagnosi precoce delle malattie del fegato.

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Un nuovo super-ecografo per il fegato: all’Asst Rhodense arriva il FibroscanUn super ecografo per il fegato donato all'Asst Rhodense. Novità importanti per i pazienti dell’ASST Rhodense. Il reparto di Gastroenterologia, guidato ... ilnotiziario.net