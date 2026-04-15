Il Fibroscan è uno strumento utilizzato dalla gastroenterologia dell’Asst Rhodense per valutare lo stato di salute del fegato senza ricorrere a procedure invasive come la biopsia. Questo dispositivo permette di ottenere informazioni sulla consistenza del fegato attraverso una semplice procedura che si svolge in pochi minuti. La tecnologia rappresenta un’alternativa più sicura e meno fastidiosa rispetto ai metodi tradizionali, offrendo un’analisi immediata e affidabile.

Consente di valutare lo stato di salute del fegato in modo non invasivo. È il Fibroscan uno straordinario strumento di cui si è dotata la gastroenterologia dell’Asst Rhodense. Il macchinario è stato acquistato grazie alla donazione di Fondazione Cariplo, permetterà di stadiare le malattie epatiche. Stadiare vuol dire valutare la gravità del danno epatico prodotto da cause diverse come virali quali epatite C e B, dismetaboliche o patologie autoimmuni. Prima si utilizzava la biopsia epatica ora grazie a questa nuova dotazione è possibile valutare fare valutazioni in modo non invasiva. "Il Fibroscan utilizza onde elastiche a bassa frequenza,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo stato di salute del fegato. Niente biopsia, c’è il Fibroscan

Malattie del fegato, arriva ‘Fibroscan’: esame rapido e indoloreEmpoli, 21 gennaio 2026 – Un esame che dura pochi minuti, non è invasivo e può fare la differenza nella diagnosi precoce delle malattie del fegato.

Stop alle biopsie invasive al Policlinico di Foggia: con il Fibroscan la diagnosi del fegato diventa rapida e indoloreIl Fibroscan, noto anche come elastografia epatica, è una metodica diagnostica non invasiva che consente di valutare la salute del fegato in modo...