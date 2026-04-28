Il sindaco di Salsomaggiore Terme ha annunciato le sue dimissioni ufficiali, portando a una crisi amministrativa nel Comune. La situazione riguarda anche le deleghe di Obiettivo Salso e Tabiano, legate a una somma di 2,5 milioni di euro. La decisione arriva in un momento di tensioni interne, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle motivazioni. La situazione potrebbe portare a sviluppi legali e a nuove nomine amministrative.

? Cosa sapere Il sindaco di Salsomaggiore Terme Musile Tanzi ha presentato le dimissioni ufficiali.. La crisi amministrativa coinvolge Obiettivo Salso e Tabiano per la gestione dei 2,5 milioni.. Musile Tanzi ha consegnato ufficialmente le dimissioni a Salsomaggiore Terme, mettendo fine all’attuale mandato amministrativo con un atto che diventerà definitivo tra venti giorni, salvo nuovi equilibri in consiglio. La decisione del primo cittadino scuote il palazzo comunale e sposta l’attenzione sulle motivazioni che hanno portato al punto di rottura. Mentre l’atto resta sospeso per la possibilità di una ricomposizione della maggioranza, gli esponenti civici di Obiettivo Salso e Tabiano hanno reagito prontamente alla notizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salsomaggiore, il sindaco si dimette: scoppia la crisi in Comune

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