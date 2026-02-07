Messina | il sindaco si dimette per rilanciare il suo mandato e affrontare la crisi di governo

Federico Basile ha deciso di lasciare temporaneamente il suo incarico di sindaco di Messina. Lo ha annunciato ieri, spiegando di voler rilanciare il suo mandato e affrontare meglio la crisi di governo. La mossa arriva dopo settimane di tensioni politiche e lascia molti a chiedersi quali siano i prossimi passi. Basile ha già detto che si ricandiderà, puntando a rafforzare il suo ruolo in città. La città si prepara a seguire da vicino gli sviluppi di questa scelta.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha scosso la politica cittadina con un gesto inatteso ma strategico: si è dimesso, annunciando contestualmente la sua intenzione di ricandidarsi alla carica che detiene. La decisione, resa pubblica durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca, giunge al termine di un periodo di crescente instabilità politica che ha eroso la sua maggioranza consiliare, compromettendo, a suo dire, la governabilità della città. La mossa, apparentemente paradossale, mira a rimettere in gioco la sua leadership e a ottenere un nuovo mandato popolare, con l'obiettivo di consolidare il consenso e portare a termine i progetti avviati.

