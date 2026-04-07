Salone del Mobile agli studenti un voucher per muoversi a Milano | ecco come ottenerlo

Il Comune di Milano ha annunciato l’avvio di una nuova fase del progetto ‘Mobility as a Service for Italy’, finanziato dal PNRR, dopo il successo della sperimentazione precedente. Gli studenti e le studentesse che si recheranno al Salone del Mobile presso Fiera Milano Rho riceveranno un voucher che consentirà loro di coprire i costi degli spostamenti in città. La misura mira a facilitare la mobilità dei giovani durante l’evento.

Dopo il successo della fase sperimentale, il Comune di Milano avvia una nuova fase di test del progetto ‘Mobiliy as a service for Italy’ finanziato dal Pnnr: gli studenti e le studentesse che visiteranno il Salone del Mobile a Fiera Milano Rho avranno un voucher a disposizione per gli spostamenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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