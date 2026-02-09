Nei supermercati italiani scatta il ritiro immediato di alcune uova fresche. Il Ministero della Salute ha deciso di fermare la vendita di diversi lotti dopo aver riscontrato un possibile rischio microbiologico legato alla presenza del batterio Salmonella enteritidis. I clienti vengono avvisati di non mangiarle e di restituirle al punto vendita.

Il Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di diversi lotti di uova fresche per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza del batterio Salmonella enteritidis. Il provvedimento riguarda uova fresche di categoria “A” a marchio Avicola Serroni, commercializzate sia in cartoni interi sia nelle tradizionali confezioni da sei pezzi. Come indicato negli avvisi di richiamo pubblicati dal Ministero e datati 6 febbraio, il ritiro è stato avviato direttamente dall’azienda produttrice in via cautelativa, a seguito di una sospetta contaminazione da Salmonella enterica subsp. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rischio salmonella, non mangiatele”. Allarme nei supermercati italiani: scatta subito il ritiro

Recentemente, Despar ha avviato un richiamo di un lotto di filetti di nasello surgelati, a causa di un possibile rischio fisico derivante dalla presenza di corpi estranei nel prodotto.

