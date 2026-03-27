Non mangiateli! Surgelati scatta il ritiro in tutta Italia | il prodotto interessato

Da thesocialpost.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato disposto il ritiro in tutta Italia di un lotto di filetti di cernia indopacifica surgelati, marchio Blu Mares, a causa di una segnalazione di possibile contaminazione da corpi estranei. Il richiamo interessa solamente il prodotto specifico, che non deve essere consumato, e si riferisce a un’eventuale presenza di elementi estranei all’interno del confezionamento.

Scatta un nuovo richiamo alimentare che riguarda un prodotto ittico surgelato. Si tratta dei filetti di cernia indopacifica a marchio Blu Mares, per i quali è stata segnalata una possibile contaminazione da corpi estranei. Il richiamo riguarda i filetti di cernia indopacifica surgelati venduti in confezioni da 400 grammi, commercializzati da Nettuno Alimentari Spa. Il prodotto è identificato dal lotto 19A25 con termine minimo di conservazione fissato al 18 gennaio 2028. Il produttore indicato è Seagreen Enterprises Ltd, con stabilimento situato in Pakistan. La comunicazione è presente nell’apposita sezione del sito del ministero della Salute. Il motivo: possibile presenza di plastica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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