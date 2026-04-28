Salerno Polichetti Udc a Cantone e Frattini | Riflettori sul Ruggi e le attività ginecologiche

A Salerno, con l’insediamento dei nuovi responsabili giudiziari, si riaccendono i riflettori sulle questioni legate alla sanità. In particolare, sono stati indirizzati richiami pubblici all’attenzione sulla gestione delle attività ginecologiche e sulle condizioni dell’ospedale Ruggi. Le dichiarazioni sono state rivolte a figure di rilievo del settore giudiziario e politico, evidenziando un interesse diffuso sulla situazione sanitaria locale.

Con il recente insediamento dei nuovi vertici giudiziari salernitani, torna alta l’attenzione sulle criticità della sanità locale. Tra attese di legalità, trasparenza e tutela dei cittadini, si inserisce l’intervento di Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Polichetti (Udc): “Stop incarichi a Coscioni all’Azienda “Ruggi” di Salerno” Tempo di lettura: 2 minuti La sospensione immediata da tutti gli incarichi per il cardiochirurgo Enrico Coscioni è la richiesta avanzata da Mario... Nomine all’ospedale Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati”Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presunto danno erariale per le casse del Ruggi, Polichetti (Udc): Sulla posizione dell'ex manager D'Amato serviva trasparenza; Paziente riceve diagnosi grave poi rivalutata altrove, caos all'ospedale di Salerno: la denuncia di Polichetti (Udc); Salerno, l’Udc scende in campo con Armando Zambrano: Priorità a sanità e tutela dei fragili; Danno erariale per le casse dell’Azienda Ruggi di Salerno. Salerno, l’Udc scende in campo con Armando Zambrano: «Priorità a sanità e tutela dei fragili»L'Udc conferma il sostegno ad Armando Zambrano per le comunali di Salerno. Mario Polichetti e Roberto Lambiase: «Battaglia per la sanità pubblica e la legalità» ... infocilento.it Ruggi. Caso Coscioni, Polichetti (UDC): Va sospeso per tutelare l’AziendaSanità, il caso Coscioni e la morte di Umberto Maddolo al Ruggi di Salerno. Dopo il servizio andato in onda ieri nella trasmissione Mi Manda Rai Tre, il responsabile nazionale del comparto Sanità de ... telecolore.it Fiamme sul raccordo Salerno-Avellino! Un autocarro ha preso fuoco questa mattina all'altezza di Baronissi, scatenando il panico tra gli automobilisti. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per evitare il peggio. Ecco cosa è successo e la situazione attu facebook