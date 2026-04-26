Cinque secoli di Salerno in un libro | al Bar Umberto la presentazione di Pentastorie di Lazzaro Romano
Mercoledì 29 aprile alle ore 18:30, il Bar Umberto a Salerno ospita la presentazione di Pentastorie, raccolta narrativa di Lazzaro Romano edita da Coltura Edizioni. L'incontro è organizzato dall'associazione culturale "Salerno Legge" e vedrà l'autore dialogare con la giornalista Olga Chieffi.La.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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