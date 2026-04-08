Capolavoro in Puglia | col salario minimo crollano gli stipendi Ira del sindacato

In Puglia, alcune aziende hanno ridotto le ore di lavoro dei dipendenti a causa della mancanza di fondi regionali, portando gli stipendi a circa 700 euro. Il sindacato ha espresso disappunto, sottolineando di non essere stato coinvolto nelle decisioni. La situazione ha generato tensioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, mentre le aziende si trovano a fronteggiare le difficoltà finanziarie.

Senza fondi regionali, vengono tagliate ore ai dipendenti. Esito? Buste paga da 700 euro. La Cisl: «Non siamo stati consultati». La sinistra fa il salario minimo con i soldi degli altri. È questa la morale che ci arriva dal pasticcio sulle retribuzioni in Regione Puglia con la premiata ditta Emiliano - Decaro come protagonisti. Il primo come ideatore della norma che introduce un «pavimento salariale» per gli appalti pubblici, il secondo come esecutore del provvedimento con il recente bando di gara che fissa in 9 euro la paga oraria minima lasciando però invariate le risorse e riducendo i servizi e di conseguenza le prestazioni e il monte orario degli addetti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Capolavoro in Puglia: col salario minimo crollano gli stipendi Ira del sindacato La Regione Puglia pubblica primo bando con salario minimo: "Tutela dei lavoratori"La Regione Puglia ha pubblicato il primo appalto con l'applicazione della legge sul salario minimo da 9 euro l'ora, approvata nella scorsa... Regione Puglia, il dietrofront: salario minimo di 9 euro garantito senza tagliare il monte oreLa Regione Puglia rimedia al pasticcio del salario minimo: il bando viene accorciato (ma con possibilità di proroga) per pagare di più i lavoratori.