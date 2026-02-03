Puglia Iaia FdI | Buon lavoro a Renato Perrini vice presidente del consiglio regionale

Il consigliere regionale di FdI Iaia ha fatto gli auguri di buon lavoro a Renato Perrini, che è stato appena eletto vice presidente del Consiglio Regionale della Puglia. Iaia ha espresso le sue congratulazioni e ha augurato successo nel nuovo ruolo.

Tarantini Time Quotidiano "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Renato Perrini per la sua elezione a vice presidente del Consiglio Regionale della Puglia. È un onore e una responsabilità che affronterá con passione e dedizione. A contraddistinguere Renato da sempre è la vicinanza alle persone, la concretezza e la capacità di affrontare con determinazione le tante questioni che attanagliano la nostra regione Non è facile fare politica nel Mezzogiorno d'Italia, e a Taranto in particolare, Fratelli d'Italia, guidata dalla straordinaria Giorgia Meloni, si impegna ogni giorno per il bene della nostra comunità.

