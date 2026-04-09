Durante un’assemblea al Senato, un senatore ha rivolto un appello alla Presidenza del Consiglio, chiedendo attenzione sul tema del salario minimo. La richiesta è stata fatta nel corso di un’informativa ufficiale giovedì 9 aprile 2026, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle richieste specifiche o sulle motivazioni alla base dell’appello. Nessuna risposta immediata è stata comunicata durante la seduta.

Il senatore di Avs, De Cristofaro, ha rivolto un appello diretto alla Presidente del Consiglio Meloni durante l’informativa tenutasi in Aula al Senato questo giovedì 09 aprile 2026. Il parlamentare ha invitato la guida del governo a confrontarsi con le realtà concrete della popolazione, sottolineando la necessità di affrontare tematiche urgenti come il salario minimo e la necessità di dare una svolta agli stipendi dei lavoratori. La sfida politica tra opposizione e governo nel dibattito senatorio. Durante lo svolgimento dei lavori parlamentari, subito dopo l’intervento di Meloni, De Cristofaro ha voluto marcare una netta distinzione tra il modo di agire delle opposizioni e la posizione che la sua sigla intende assumere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari e stipendi: l’appello shock al Governo per il salario minimo

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