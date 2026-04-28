Da quanto si apprende, Federico Sala ha riferito che Antonio Conte desidera continuare la sua esperienza alla guida del Napoli. Da bordo campo, Sala ha osservato che l’allenatore non ha mostrato segnali di voler abbandonare il club. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte, ma l’impressione è che Conte sia intenzionato a rimanere sulla panchina azzurra.

Da bordocampo, la sensazione di Federico Sala è stata chiara: Antonio Conte non ha mollato nulla. Intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista di DAZN ha raccontato un allenatore ancora molto dentro la partita, feroce nei dettagli e tutt’altro che svuotato, nonostante una stagione ormai vicina alla conclusione. Nel suo intervento, Sala ha prima sottolineato l’impatto dell’ambiente del Maradona, poi si è soffermato soprattutto su ciò che ha percepito da vicino durante Napoli-Cremonese. Il tema centrale è stato proprio l’atteggiamento di Conte, descritto come ancora pienamente coinvolto, persino sul 4-0. Questo il passaggio più netto: “Il bordocampo del Maradona è il migliore di tutta la Serie A, sei attaccato e davvero bello lavorare lì.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sala: “Conte vuole restare al Napoli”

Discorso di Antonio Conte prima di Napoli-Inter

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