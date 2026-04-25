Sal Da Vinci a Belve la replica a Cazzullo | C'è un repertorio della camorra? Offende chi mi ha votato

Nella puntata di Belve in programma il 28 aprile, l’artista ha risposto a una dichiarazione di Aldo Cazzullo, affermando che non esiste un repertorio della camorra e che tali affermazioni offendono chi lo ha votato. Questa è la prima volta che Sal Da Vinci commenta pubblicamente le parole del giornalista. La discussione ha attirato l’attenzione sui temi della rappresentazione culturale e delle percezioni pubbliche legate alla criminalità organizzata.

Ospite a Belve, nella puntata in onda il prossimo 28 aprile, Sal Da Vinci ha replicato per la prima volta ad Aldo Cazzullo. Il giornalista aveva definito il suo brano Per Sempre Sì "colonna sonora di un matrimonio camorrista". "C'è un repertorio della camorra? È come offendere chi mi ha votato", ha spiegato a Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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