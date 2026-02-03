C'è una donna morta in soggiorno | l'ex marito di Jill Biden arrestato per l'omicidio della moglie

L’ex marito di Jill Biden, William Stevenson, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Linda. La donna è stata trovata morta nel soggiorno di casa loro, e lui stesso ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente e sui dettagli di questa vicenda.

William Stevenson, ex marito della first lady Jill Biden, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie Linda. Prende a martellate l'auto di un uomo pensando fosse quella dell'amante della moglie: "Scendi, lei dov'è?"

