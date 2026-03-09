Francesco, figlio di Sal Da Vinci, racconta che durante l’infanzia non ci sono state vacanze vere e proprie e che ha passato poco tempo al mare con i nonni. Ha scoperto di essere malato solo in età adulta, perché da bambino era troppo piccolo per capirlo. Tra gli autori di “Per sempre sì”, brano vincitore al Festival di Sanremo 2026, c’è anche lui e ha condiviso questa storia in una puntata di “La volta buona” andata in onda lunedì 9 marzo.

Tra gli autori di “Per sempre sì'”, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 c’è anche il figlio Francesco, che racconta la storia della propria famiglia a “La volta buona”, nella puntata in onda lunedì 9 marzo. Nei giorni della kermesse erano rispuntate alcune dichiarazioni che Sal aveva fatto qualche mese prima a Repubblica, cui aveva rivelato che quando Francesco si era ammalato di meningite e lottava tra la vita e la morte all’età di un anno e mezzo, lui era pronto a fare un voto: “ Pregavo la Madonnina del reparto, all’ospedale Santobono: se lo salvi smetto di cantare. Stavo per giurare e mi hanno chiamato per firmare, dovevano fargli la puntura lombare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non c’erano vacanze, si strappava qualche giornata al mare ai nonni. Della mia malattia ho saputo dopo perché ero troppo piccolo”: così Francesco, il figlio di Sal Da Vinci

