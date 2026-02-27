La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita. “Per sempre sì” racconta una storia d’amore lunga oltre 40 anni, quella con Paola Pugliese, la compagna che ha condiviso con lui sogni, sfide e successi. Tutto inizia nel 1984, quando il giovane Salvatore Michael Sorrentino (il vero nome di Sal Da Vinci) quindicenne, viene invitato da un amico alla festa di compleanno di sua cugina Paola Pugliese, che compie 16 anni. Lo sguardo di Paola, la ragazza bruna dal sorriso luminoso, fa scattare subito la scintilla, è un vero colpo di fulmine. “Mi innamorai all’istante, ma lei non era per nulla interessata”, ha raccontato Sal a Verissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da VinciSal Da Vinci ha più volte parlato del grande amore della sua vita nel corso di diverse interviste.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: “Per conquistarla feci un casino”Paola Pugliese è nata nel 1968 a Napoli e l’incontro con Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, avviene da giovanissimi, da...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci, Per sempre sì: il ballo con una spettatrice; Sal Da Vinci show a Sanremo: balla con una spettatrice misteriosa, poi la dedica a Vincenzo D'Agostino.

Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia AnnachiaraAnnachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, il celebre cantante noto per brani come Rossetto e Caffè. Non solo il talento di Sal si riflette nei suoi figli, ma anche il legame che ha con loro è ... tpi.it

Chi vincerà la serata delle Cover? Per i boomakers Sal Da Vinci se la gioca con DitonellapiagaSal Da Vinc, la sorpresa assoluta di questa edizione, è il favorito numero 1 dagli esperti di scommesse per la serata di stasera. Il cantante napoletano canterà Cinque giorni insieme a Michele ... iodonna.it

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì": il colpo di fulmine, il primo bacio e i 40 anni insieme - facebook.com facebook

#sal da vinci, chi è la moglie #paola pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì": il colpo di fulmine, il primo bacio e i... x.com