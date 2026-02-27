Sal Da Vinci la vita privata | la storia d’amore con la moglie Paola chi è e cosa fa la figlia Annachiara

Sal Da Vinci, cantante noto per brani come Rossetto e Caffè, ha una vita privata che comprende la moglie Paola e la figlia Annachiara. Annachiara Sorrentino è l’unica figlia del cantante e di Paola. La famiglia di Sal Da Vinci è spesso al centro dell’attenzione, anche grazie alla presenza della figlia. La relazione tra Sal Da Vinci e la moglie Paola è stabile e nota pubblicamente.

Annachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, il celebre cantante noto per brani come Rossetto e Caffè. Non solo il talento di Sal si riflette nei suoi figli, ma anche il legame che ha con loro è forte e visibile. Non è un segreto che, anche durante il Festival di Sanremo 2026, i figli di Sal Da Vinci abbiano voluto esprimere il loro sostegno affettuoso al padre. Annachiara in particolare ha dedicato sui suoi canali social diversi post e stories, mostrando l’affetto che prova per il genitore. Classe 1998, Annachiara è nata dall’unione di Paola Pugliese e Sal Da Vinci. La sua carriera artistica, tuttavia, non si sviluppa nel mondo della musica, ma nel settore della moda. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia Annachiara Leggi anche: Annachiara Sorrentino, chi è la figlia (bellissima) di Sal Da Vinci Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da VinciSal Da Vinci ha più volte parlato del grande amore della sua vita nel corso di diverse interviste. La nipote di Ornella Vanoni canta «Senza fine» ai funerali La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Sal Da Vinci canta 'Per sempre sì' e l'Ariston balla; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì: testo e significato; Festival di Sanremo Accessibile 2026 - LIS | Sal Da Vinci - Per sempre si - Video. L'endorsement di Del Piero e Mahmood per Sal Da Vinci: il video (con tanto di balletto) con la canzone in gara a SanremoI due appaiono seduti su delle poltrone mentre in sottofondo risuona proprio il brano del cantautore napoletano ... ilfattoquotidiano.it Sal Da Vinci canta Per sempre si a Sanremo 2026: testo della canzone e significatoSal Da Vinci Per sempre si in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone che suona come una promessa d'amore per l'eternità. superguidatv.it Sal Da Vinci beniamino del pubblico a Sanremo, intanto la sua società raddoppia i ricavi. Quanto guadagna - facebook.com facebook Sal Da Vinci (con Michele Zarrillo) e Ditonellapiaga (con TonyPitony) si giocano la vittoria x.com