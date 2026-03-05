Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci | ‘Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra’ Il web insorge

Aldo Cazzullo ha criticato duramente Sal Da Vinci dopo la vittoria con la canzone Per sempre sì, affermando che potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni sul web, con molti utenti che si sono schierati contro le parole dello scrittore. La polemica si è concentrata sull'interpretazione del brano e sulla sua possibile associazione con ambienti criminali.

“Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”: così Aldo Cazzullo descrive sul Corriere della Sera il brano vincitore di Sanremo 2026. Il polverone è stato immediato, non solo perché la canzone è stata denigrata – sebbene un giornalista abbia il diritto di esprimere un giudizio critico – ma soprattutto perché è stata tirata in ballo la criminalità organizzata. Il sospetto è che l’associazione tra Napoli e la camorra sia stata fin troppo automatica (una generalizzazione che i fan non hanno affatto gradito). A un’analisi più attenta, il matrimonio camorristico è quello celebrato tra un aspirante affiliato e l’organizzazione stessa: un patto da cui, una volta pronunciato il “sì”, non ci si può più tirare indietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

