Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci | Adatta a un matrimonio della camorra

Aldo Cazzullo critica duramente la canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo 2026, definendola “adatta a un matrimonio della camorra”. La sua opinione ha suscitato reazioni sui social, dove si è acceso un dibattito tra chi sostiene e chi contestualizza la sua valutazione. La polemica si è rapidamente diffusa tra gli utenti online, alimentando discussioni accese sulla canzone e il suo contenuto.

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni lettori ha duramente criticato il brano Per sempre sì: “Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente”. Cazzullo precisa che non si tratta “di essere contro il popolo. Nel blu dipinto di blu era una canzone popolarissima. Ed era, anzi è, una canzone meravigliosa, che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

