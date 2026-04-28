Sal Da Vinci, noto cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha partecipato a una trasmissione televisiva in cui ha parlato di “l’altra donna” dopo la moglie. La conversazione ha attirato l’attenzione di alcuni commentatori, tra cui il giornalista Cazzullo, che ha criticato le sue parole, definendole offensive nei confronti della gente. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni del cantante e sulla reazione del pubblico.

Sal Da Vinci è il volto musicale del momento: vincitore del Festival di Sanremo 2026 e, a breve, rappresentante dell’Italia all’ Eurovision Song Contest. Un momento di grande soddisfazione per lui che, di gavetta, ne ha fatta moltissima. Ospite a Belve, il cantante si è raccontato a Francesca Fagnani tra ironia coniugale e risposte più nette, soprattutto quando l’intervista ha toccato un tema che lega la sua musica alle polemiche nate dopo alcune dichiarazioni di Aldo Cazzullo. “Belve”, Sal Da Vinci risponde alle critiche di Aldo Cazzullo. Per sempre sì è il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026: una canzone romantica, viscerale, legata a un immaginario popolare che ha conquistato il pubblico in modo immediato e che, a distanza di mesi, continua a circolare nella mente e nelle radio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci a Belve parla de “l’altra donna” dopo la moglie. Su Cazzullo: “Offende la gente”

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