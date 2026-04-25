Nell’intervista con Francesca Fagnani, in programma il 28 aprile, il cantante risponde alle affermazioni di un giornalista riguardo a un presunto repertorio della camorra. Durante l’intervista, il cantante si difende dalle accuse di aver ricevuto offese da parte del giornalista, che avrebbe rivolto parole giudicate offensive nei confronti di chi lo aveva votato. La discussione si concentra anche sulle dichiarazioni del giornalista, con il cantante che ribadisce il suo punto di vista.

Seduto di fronte a Francesca Fagnani, il cantante ha affrontato per la prima volta le parole di Aldo Cazzullo, che aveva definito il suo brano Per sempre sì una canzone «adatta a un matrimonio camorrista». La replica: «Non ho voluto alimentare polemiche» Fino ad ora, Sal Da Vinci - che si prepara a partecipare all’Eurovision - aveva scelto di non intervenire pubblicamente. «Non ho voluto assolutamente replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo», spiega durante l’intervista. Ma, incalzato dalla conduttrice, ha deciso per la prima volta di rispondere. Quando Fagnani cita il passaggio incriminato, il cantante prova a mantenere la calma: «Ma perché, ci sono delle canzoni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci a Belve: «C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato»

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