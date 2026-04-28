Sal Da Vinci a Belve la risposta a Cazzullo che non ha mai voluto dare L’attacco sulla camorra e gli interisti | Che mi stanno anche simpatici – Il video

Durante la trasmissione televisiva Belve, Sal Da Vinci ha commentato pubblicamente le affermazioni di Aldo Cazzullo, che in passato aveva definito il suo brano «Per sempre sì» come adatto a un matrimonio camorrista piuttosto che a un festival di Sanremo. Da Vinci ha anche parlato di alcune dichiarazioni riguardanti la camorra e gli interisti, affermando che, pur non condividendole, in alcuni casi si trovava anche a simpatizzare con i tifosi.

Sal Da Vinci ospite a Belve risponde per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che aveva bollato il suo brano «Per sempre sì» come una canzone che al massimo poteva andare bene per un matrimonio camorrista, più che per vincere il festival di Sanremo. Il cantante napoletano finora aveva sempre evitato di commentare i giudizi apparsi sul Corriere della Sera dal giornalista piemontese. Finché, incalzato da Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda oggi 28 aprile alle 21.20 su Raidue, finalmente dice la sua. Fagnani cita il passaggio incriminato dell’articolo di Cazzullo davanti a Sal Da Vinci: «Anche in passato abbiamo sentito a Sanremo canzoni nazionalpopolari, però avevano il buon gusto di farle arrivare seconde».🔗 Leggi su Open.online

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