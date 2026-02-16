Alessandro Rak ha portato la sua animazione a Cortinametraggio 2026, diventando uno dei finalisti della 21ª edizione del festival. Il regista ha presentato un corto che racconta una storia toccante, attirando l’attenzione della giuria. La competizione si svolgerà a breve, attirando appassionati da tutta Italia.

Il festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri scalda i motori per la sua ventunesima edizione. Sono stati ufficialmente svelati i finalisti di Cortinametraggio 2026, l’evento dedicato al cinema breve che trasformerà Cortina d’Ampezzo nella capitale del formato corto dal 23 al 29 marzo. La selezione, curata dai direttori artistici Niccolò Gentili e Aldo Iuliano, offre una fotografia nitida del presente, muovendosi tra storie intime, sperimentazione visiva e visioni distopiche. Tra i titoli più attesi spicca Napoli 2500 di Alessandro Rak, un poema animato che celebra l’identità partenopea, e La Casa di Papà di Maria Rosaria Russo, focus delicato sulla genitorialità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cortinametraggio 2026: l’animazione di Alessandro Rak tra i finalisti della 21ª edizione

