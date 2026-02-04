Martedì sera a «La Scagna» si mangia bene e si ascolta musica dal vivo. Il locale di via Moroni propone una serata speciale con un menù alla carta e dolcetti di Carnevale per tutti. Sul palco ci sarà Mariano «One Man Band», che suonerà musica rock’n’roll. La serata promette buon cibo, divertimento e un’atmosfera vivace.

Articolo. Martedì 17 febbraio, il locale di via Moroni propone una serata speciale: cena con menù alla carta, dolcetti di Carnevale per tutti e musica dal vivo con Mariano «One Man Band». «L a Scagna», in via Moroni a Bergamo, festeggia il Carnevale con una serata speciale in programma martedì 17 febbraio, pensata per unire buona cucina e musica dal vivo: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll. Per l’occasione, il locale propone una cena con menù alla carta, che valorizza piatti ricchi e confortanti, perfetti per la stagione: risotto allo zafferano con salsiccia e porcini, manzo lesso servito con salsa verde e mostarde, carni alla griglia come il filetto e l’immancabile polenta taragna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A «La Scagna» buon cibo e musica live: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll

Approfondimenti su La Scagna 17 Febbraio

Quando la musica ha acceso il desiderio Da decenni, le canzoni parlano di amore, sesso e libertà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Scagna 17 Febbraio

A «La Scagna» buon cibo e musica live: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll« L a Scagna », in via Moroni a Bergamo, festeggia il Carnevale con una serata speciale in programma martedì 17 febbraio, pensata per unire buona cucina e musica dal vivo: chiacchiere, frittelle e roc ... ecodibergamo.it

CHI VA IN CAMPAGNA PERD LA SCRAGNA (scagna) La Compagnia teatrale “Sant’Andrea” di Sforzatica porta in scena uno spettacolo brillante, fatto di tanta ironia della tradizione popolare. Una serata di risate, dialetto e buon teatro Teatro Comunale - facebook.com facebook