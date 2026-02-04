A La Scagna buon cibo e musica live | chiacchiere frittelle e rock’n’roll

Martedì sera a «La Scagna» si mangia bene e si ascolta musica dal vivo. Il locale di via Moroni propone una serata speciale con un menù alla carta e dolcetti di Carnevale per tutti. Sul palco ci sarà Mariano «One Man Band», che suonerà musica rock’n’roll. La serata promette buon cibo, divertimento e un’atmosfera vivace.

Articolo. Martedì 17 febbraio, il locale di via Moroni propone una serata speciale: cena con menù alla carta, dolcetti di Carnevale per tutti e musica dal vivo con Mariano «One Man Band». «L a Scagna», in via Moroni a Bergamo, festeggia il Carnevale con una serata speciale in programma martedì 17 febbraio, pensata per unire buona cucina e musica dal vivo: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll. Per l’occasione, il locale propone una cena con menù alla carta, che valorizza piatti ricchi e confortanti, perfetti per la stagione: risotto allo zafferano con salsiccia e porcini, manzo lesso servito con salsa verde e mostarde, carni alla griglia come il filetto e l’immancabile polenta taragna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

