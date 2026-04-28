Sagra di Briana a Noale cucina e musica fino al 3 maggio

La Sagra di Briana a Noale ritorna anche nel 2026, con un programma che prevede cucina e musica fino al 3 maggio. La manifestazione si svolge nella frazione di Briana, nel territorio comunale di Noale, e si tiene ogni anno nello stesso periodo. L’evento è in calendario dal 29 aprile e durerà fino al 3 maggio.

Torna anche nel 2026 la Sagra di Briana, storica manifestazione della frazione di Noale (VE), in programma dal 29 aprile al 3 maggio. Protagonista della festa è lo stand gastronomico, aperto la sera, anche pranzo nei festivi, con piatti tipici della tradizione veneta, specialità alla griglia e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Primavera al Parco, Sagra a Teglio Veneto, buona cucina e musica latinaProsegue a Teglio Veneto (VE) “Primavera al Parco”, con il secondo weekend in programma dall’1 al 3 maggio 2026, tra musica, mercatini e... Primavera al Parco: sagra a Teglio, buona cucina e divertimento per grandi e piccoliLa primavera arriva a Teglio Veneto e la Pro Loco Tegliese presenta PRIMAVERA AL PARCO nei giorni 24-25-26 Aprile e 1-2-3 Maggio con un ricco... Contenuti e approfondimenti Sagre: in novembre vincono i buoni saporiLe sagre gastronomiche di novembre propongono un ricco programma di appuntamenti in tutta Italia, con tanti eventi conviviali, perfetti per una gita fuori porta a caccia di buoni sapori e di prodotti ... tgcom24.mediaset.it Sagre di primavera 2026: gli eventi food tra aprile e giugnoCon l'arrivo della bella stagione, l'Italia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per gli amanti del buon cibo. Il periodo che va dal 9 aprile al 21 giugno è particolarmente ricco di ... msn.com