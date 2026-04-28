Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi

La Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi si svolge in tre giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaggiare i prodotti locali. Durante l’evento, ci sono spazi dedicati alla mescita della ricotta e stand con specialità della zona. Si tengono anche spettacoli di folklore e performance di artisti di strada, creando un clima vivace e coinvolgente. La manifestazione richiama molti appassionati delle tradizioni gastronomiche e culturali dei Nebrodi.

Tre giorni di assaggi, con diversi momenti dedicati alla mescita della ricotta, stands con prodotti tipici locali e spettacoli di folklore ed artisti di strada. In quella che fu la terra dei Nelson si mescolano i sapori del cibo genuino e delle produzioni locali in un tripudio di assaggi delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Torna la Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi Notizie correlate Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Mandorlo in fiore, aperte le danze della Sagra: la città è capitale della concordia dei popoliUna splendida giornata di sole ha accompagnato i gruppi folk nella sfilata di apertura del Mandorlo in fiore di Agrigento che fino a domenica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalla sagra della ricotta alla festa del carciofo: cosa fare nel weekend del 25 aprile; Le sagre da non perdere a maggio in Sicilia: vince la ricotta (anche nel cannolo); Mussomeli, Sagra della Ricotta e Festa della Tosatura: tradizione, gusto e comunità; Vizzini inaugura la 49ª Sagra della Ricotta e dei Formaggi. Mussomeli celebra tradizione e comunità con la Sagra della Ricotta & Festa della Tosatura 2026Mussomeli si prepara a vivere giornate all’insegna della festa e della condivisione con la Sagra della Ricotta & Festa ... radiocl1.it Le sagre da non perdere a maggio in Sicilia: vince la ricotta (anche nel cannolo)Anche questo mese il nostro territorio su questo fronte offre tantissime occasioni: posti magici, sapori unici e scorci difficili da dimenticare. La nostra consueta guida ... balarm.it Nel cestino di Cappuccetto Rosso questa volta non c’è solo la merenda… ma il sapore autentico dei Nebrodi. Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi MANIACE (CT) 1 - 2 - 3 MAGGIO 2026 Perché il gusto… è questione di territorio! : facebook