Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi

Da cataniatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi si svolge in tre giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaggiare i prodotti locali. Durante l’evento, ci sono spazi dedicati alla mescita della ricotta e stand con specialità della zona. Si tengono anche spettacoli di folklore e performance di artisti di strada, creando un clima vivace e coinvolgente. La manifestazione richiama molti appassionati delle tradizioni gastronomiche e culturali dei Nebrodi.

Tre giorni di assaggi, con diversi momenti dedicati alla mescita della ricotta, stands con prodotti tipici locali e spettacoli di folklore ed artisti di strada. In quella che fu la terra dei Nelson si mescolano i sapori del cibo genuino e delle produzioni locali in un tripudio di assaggi delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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