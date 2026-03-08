Mandorlo in fiore aperte le danze della Sagra | la città è capitale della concordia dei popoli

Oggi ad Agrigento si è inaugurata la edizione della Sagra del Mandorlo in fiore con una sfilata di gruppi folk che ha aperto le celebrazioni. La manifestazione, che durerà fino al 15 marzo, coinvolge diverse rappresentazioni delle tradizioni popolari e richiama visitatori e partecipanti da varie provenienze. La giornata di sole ha accompagnato i primi eventi della manifestazione, che si svolge nella città fino alla prossima settimana.

Una splendida giornata di sole ha accompagnato i gruppi folk nella sfilata di apertura del Mandorlo in fiore di Agrigento che fino a domenica prossima, 15 marzo, sarà capitale delle tradizioni popolari e della concordia tra i popoli. Un lungo cordone di pubblico ha atteso e applaudito al passaggio dei piccoli ballerini del festival internazionale “I bambini del mondo” ma anche dei gruppi locali e regionali che hanno cantato e ballato per l’intero itinerario che da piazza Pirandello si è chiuso sul palco di piazza Cavour: cortei storici e bande musicali hanno fatto da cornice alla prima domenica di festa che ha fatto registrare una discreta presenza turistica proveniente perlopiù dalle altre province della regione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mandorlo in fiore, Cantone presenta e difende la Sagra: "Non un costo ma un investimento per la città"Il direttore artistico replica alle polemiche sulle spese e rivendica il valore strategico della manifestazione: indotto economico, promozione...

Sagra del Mandorlo in fiore, donne gratis nei luoghi della cultura e la regina Elisabetta in teatro: cosa fare nel weekend

Il Mandorlo in fiore punta sull'effetto wow: ecco quanto costerà la danza dei droni luminosi sulla Valle

Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore: i prezzi dei biglietti al Pirandello, al Palacongressi e al tempio

