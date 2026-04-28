S’Agapõ conquista il Primo Maggio | il gioiello brilla a Roma

Il brand S’Agapõ sarà presente come sponsor ufficiale al Concerto del Primo Maggio a Roma. L’evento sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2, raggiungendo un vasto pubblico. La partnership tra il marchio e l’organizzazione dell’evento mira a coinvolgere milioni di spettatori durante la giornata di festa. La manifestazione si svolgerà nella capitale, attirando l’attenzione di molti appassionati e partecipanti.

? Cosa sapere Il brand S’Agapõ sarà sponsor ufficiale del Concerto del Primo Maggio a Roma.. La partnership punta a raggiungere milioni di spettatori tramite Rai 3 e Rai Radio 2.. Il brand di gioielli S’Agapõ, realtà appartenente al gruppo Bros Manifatture con basi operative tra Montegiorgio e Grottazzolina, assumerà il ruolo di sponsor ufficiale del Concerto del Primo Maggio a Roma, l’evento musicale gratuito più rilevante in Europa, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano. La manifestazione, organizzata da iCompany e promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, si prepara per un appuntamento che mette al centro la dignità del lavoro, le nuove tutele e i diritti nell’era dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S’Agapõ conquista il Primo Maggio: il gioiello brilla a Roma Notizie correlate L’eccellenza siciliana conquista Roma: il Made in Italy brilla a MarguttaLe eccellenze artigianali siciliane hanno saputo imporsi nel cuore di Roma durante il fine settimana trascorsa tra il 14 e il 16 aprile, all’interno... Il ritmo sardo conquista Roma: il giovane batterista brilla ai GiochiIl ritmo di Assemini ha trovato una nuova, prestigiosa collocazione sul palcoscenico nazionale.