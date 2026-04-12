Un giovane batterista di Assemini ha portato il ritmo sardo a Roma, partecipando ai Giochi Nazionali. La sua performance ha attirato l’attenzione sul palco, metteva in mostra le sue capacità e le radici culturali della regione. La manifestazione si svolge sotto l’egida di un organismo pubblico, con la partecipazione di numerosi atleti e artisti provenienti da tutto il paese. La sua esibizione si è svolta davanti a un pubblico numeroso e attento.

Il ritmo di Assemini ha trovato una nuova, prestigiosa collocazione sul palcoscenico nazionale. Gabriele Cadoni, batterista di 25 anni, è riuscito a conquistare il secondo gradino della classifica nella categoria dedicata ai musicisti durante la Pythika – Giochi Pitici, la prima competizione artistica internazionale basata sull’inclusione. L’evento si è concluso presso l’Auditorium Ennio Morricone di Roma, dove i talenti selezionati hanno potuto misurarsi in un confronto diretto e paritario. La performance del giovane talento sardo si è distinta per un groove particolare durante l’esecuzione di un brano dei Muse. Il percorso artistico di Cadoni affonda le radici in una formazione iniziata otto anni fa presso la scuola di musica Peter’s Day, sotto la guida di Piero Collu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il ritmo sardo conquista Roma: il giovane batterista brilla ai Giochi

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