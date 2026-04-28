Sacrificato per far spazio ad uno schermo la denuncia di una persona con disabilità a Monza

Da monzatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona con disabilità ha denunciato di aver sacrificato il proprio spazio per fare posto a uno schermo durante le partite di campionato alla Opiquad Arena di Monza. La vittima, presente in tribuna da novembre, si trovava lì per seguire la partita della sua squadra di pallavolo contro Trento. La segnalazione evidenzia una situazione di disagio vissuta durante gli eventi sportivi alla struttura monzese.

Era andato come in ogni occasione di campionato, da novembre a oggi, per assistere alla partita della sua Vero Volley Monza contro Trento all’Opiquad Arena. Una sfida, quella giocata il 25 aprile, chiusasi con una sconfitta per 3-0 per la compagina brianzola. Ma quello che ha lasciato con l’amaro.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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