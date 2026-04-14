Disabilità e inclusione l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto

L’Università di Firenze organizza un evento di cinque giorni dedicato alla disabilità e all’inclusione, durante il quale la città si apre come luogo di confronto, esperienza e condivisione. L’iniziativa si svolge dal 14 aprile 2026 e coinvolge studenti, docenti e cittadini in attività e incontri dedicati a queste tematiche. La manifestazione si svolge in varie location del centro storico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire il dialogo su questi temi.

Firenze, 14 aprile 2026 – Promuovere l’inclusione. Per cinque giornate l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto, esperienza e condivisione sul tema della disabilità. Appuntamento dal 17 al 21 aprile con la Disability Week, un programma articolato di iniziative pensato per rafforzare una cultura dell’accessibilità e della partecipazione attiva all’interno e all’esterno della comunità accademica. A inaugurare il calendario, venerdì 17 aprile, sarà il convegno “Sportability – lo sport che unisce”, ospitato dal centro polisportivo l’Affrico (ore 10 – viale fanti 20). Apriranno l’evento, con i loro saluti, il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disabilità e inclusione, l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto Settimana dell’inclusione all’Università di Macerata dal 23 al 28 marzo: focus su disabilità, Progetto di vita e intelligenza artificialeDal 23 marzo l'Università di Macerata ospita la Settimana dell'inclusione: incontri su disabilità, diritti, intelligenza artificiale e didattica... Leggi anche: Tra Costituzione e magistratura: Forlì2035 trasforma la birreria in uno spazio di dibattito in vista del referendum Controradio Firenze. . Open week delle lauree magistrali dell'Università di Firenze: dal 13 al 17 aprile la presentazione dei 75 percorsi d'eccellenza fra cui scegliere. Lo speciale a cura di Chiara Brilli. Ospiti in studio la Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice del - facebook.com facebook L’eccellenza della ricerca dell'Università degli Studi di Firenze al servizio della salute delle donne. Presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze , il gruppo guidato dalla Prof.ssa Annarosa Arcangeli ha raggiunt x.com