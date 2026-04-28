Sandro Sabatini ha commentato la partita tra Milan e Juventus, definendola brutta e noiosa. Ha anche parlato del caso Rocchi, affermando che tutto lascia immaginare che il pubblico ministero abbia prove concrete. La partita si è disputata domenica sera e l’argomento del caso Rocchi è stato oggetto di discussione. Sabatini ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista senza ulteriori dettagli sui dettagli legali o sulle prove.

di Angelo Ciarletta Sandro Sabatini ha parlato del noioso Milan Juve giocatosi domenica sera e del caso Rocchi. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. Sandro Sabatini ha parlato del match tra Milan e Juve e del caso Rocchi scoppiato negli ultimi giorni ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! MILAN JUVE – « Io sono d’accordo che la partita è stata estremamente noiosa, estremamente brutta, secondo me non è stata l’unica partita brutta di questa stagione, anche allenatori e partite e squadre molto celebrate per lo spettacolo, mi viene in mente Como-Inter di Coppa Italia, che hanno dato vita ad una partita perfino più brutta di quella di San Siro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini si esprime: «Milan Juve partita brutta e noiosa. Rocchi? Tutto lascia immaginare che il PM abbia prove concrete»

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