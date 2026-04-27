La partita tra il Milan e la Juventus si è conclusa senza reti, con un pareggio a zero. Dopo il match, molti hanno criticato l’allenatore del Milan, accusandolo di aver condizionato l’esito della sfida. Tuttavia, l’analisi del gioco mostra che la responsabilità non ricade esclusivamente sulla sua gestione. La partita si è caratterizzata per poche occasioni da gol e una fase offensiva poco incisiva da entrambe le parti.

Ormai è un classico, Milan-Juve 0-0 e le critiche a Massimiliano Allegri per il gioco della squadra. Eppure ci avevano dipinto i bianconeri di Luciano Spalletti come un'armata invincibile e dei fautori di gioco esaltante. Eppure abbiamo visto solo qualche accelerata di Conceicao e zero azioni costruite e manovrate. Anzi, abbiamo visto un Milan cercare di impostare, ma contro una squadra che, proprio come il Diavolo, attendeva tutta dietro la linea della palla. E dunque il concetto è molto semplice: invece di prendersela con Allegri inutilmente, ce la si inizi a prendere con tutti, se proprio si vuole. Altrimenti ci si goda questo spettacolo e si pensi ai punti, la cosa più importante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Partita brutta colpa di Spalletti! Analisi Milan-Juve 0-0: Allegri ci ha provato

Notizie correlate

Tacchinardi convinto: «Milan Juve è stata una brutta partita per colpa di Allegri. Ha messo il pullman»Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano.

Allegri non ci ha capito nulla! Analisi Lazio-Milan 1-0: Leao e Pulisic, bastaEra la partita più importante, Lazio-Milan, quella che poteva riavvicinare i rossoneri al vertice della classifica.

Contenuti utili per approfondire

Tacchinardi: Milan-Juve? Punto che va bene ad entrambe. Partita brutta per colpa del modo di giocare di AllegriIntervenuto negli studi Mediaset, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus tra le altre, commenta così il match di campionato pareggiato ieri sera dai bianconeri a ... tuttojuve.com

Milan-Juventus e il calcio italiano, l’analisi spietata di Adani che non risparmia la frecciata ad AllegriSfuriata di Adani alla Domenica Sportiva dopo lo 0-0 di Milan-Juventus contro la mancanza di coraggio delle due squadre: non manca la bordata ad Allegri ... sport.virgilio.it