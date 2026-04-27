Durante l'ultimo confronto tra Milan e Juventus, l'ex calciatore ha espresso un giudizio severo sulla strategia adottata dall'allenatore bianconero. Ha affermato che la partita si è rivelata poco spettacolare e che la squadra avversaria ha adottato un approccio difensivo molto chiuso. Le sue parole si sono concentrate sulla scelta di formazione e sul modo in cui la squadra ha affrontato l'incontro, ritenendo che questa abbia contribuito a rendere il match meno interessante.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi convinto: «Milan Juve è stata una brutta partita per colpa di Allegri. Ha messo il pullman»

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