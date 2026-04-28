sabatini dal dolore al trionfo la rivincita con un bel docufilm

Un nuovo capitolo si apre nel progetto ‘Tu sì che vali’ con un’attività rivolta alle scuole. La proposta include anche un documentario che racconta la storia di Sabatini, atleta che ha superato momenti difficili per raggiungere risultati importanti. La iniziativa mira a coinvolgere i giovani e a trasmettere messaggi di resilienza e determinazione attraverso testimonianze e contenuti visivi.

Nuova iniziativa del progetto ‘ Tu sì che vali ’ con un’attività pensata e realizzata per le scuole dell’istituto comprensivo di Albinea: giovedì, alle 9, saranno coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e gli ultimi anni delle primarie in un’iniziativa al cinema Apollo di Albinea. Verrà proiettato il docufilm ‘ Ambra Sabatini. A un passo dal traguardo ’ del regista Mattia Ramberti, una co-produzione tra Giffoni Innovation Hub e BlackBox, distribuito da Adler Entertainment. Il docufilm racconta la storia di Ambra che a un anno dall’incidente in moto in cui ha perso una gamba, ha saputo affermarsi alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020 non solo vincendo la medaglia d’oro, ma facendo registrare il record mondiale nei 100 metri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Walter #Sabatini: “I direttori sportivi nel calcio italiano sono decaduti e declassati dai fondi. Ormai non fanno più il mercato e i risultati si vedono. Prima o poi se ne accorgeranno tutti dell’errore dei fondi di non far scegliere i giocatori ai direttori sportivi…” x.com

#Sabatini: «Le intercettazioni ci sono. Certo che ci sono. Sennò il Pm non avrebbe mai fatto un dispositivo del genere usando delle parole tipo 'arbitri graditi o sgraditi', 'designazioni combinate' e 'designazioni schermate'. Al momento la mia è una supposizio - facebook.com facebook