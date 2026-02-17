Ambra Sabatini | dal trauma alla bandiera italiana la forza di rinascita nel nuovo docufilm

Il nome di Ambra Sabatini è salito agli onori della cronaca ieri sera a Milano, quando il suo nuovo docufilm ha raccontato il suo percorso di rinascita dopo un grave incidente. L’atleta, che ha perso l’uso delle gambe in un incidente stradale, ha deciso di condividere la sua storia di coraggio e determinazione, trasformando il dolore in un simbolo di speranza. La proiezione si è svolta nel Salone d’Onore di Casa Italia, all’interno della Triennale, davanti a un pubblico di appassionati e sportivi.

Da Casa Italia alla Rinascita: Il Docufilm su Ambra Sabatini Illumina la Serata Milanese. Una storia di resilienza, forza di volontà e riscatto personale ha preso vita ieri sera, 16 febbraio 2026, nel Salone d’Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026, nella cornice della Triennale di Milano. Il docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo” ha raccontato la straordinaria vicenda dell’atleta paralimpica, portabandiera italiana ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, dopo un grave incidente stradale che ha segnato la sua vita. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo dello sport e della sicurezza stradale, tra cui il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, insieme alla protagonista, Ambra Sabatini.🔗 Leggi su Ameve.eu Ambra Sabatini, da atleta a simbolo: il docufilm sull’incidente e la rinascita per la sicurezza stradale. Il 16 febbraio 2026 a Milano, Ambra Sabatini, atleta paralimpica italiana, diventa simbolo della sicurezza stradale dopo aver subito un grave incidente che le ha cambiato la vita. Milano Cortina, presentato il nuovo docufilm dedicato all'atleta paralimpica Ambra Sabatini Ambra Sabatini è protagonista di un nuovo documentario presentato a Milano, dopo aver superato un grave incidente che le ha cambiato la vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Storie che restano Ambra Sabatini racconta la sua avventura alla Triennale, tra sport, cadute e nuovi inizi; Ambra: a un metro dal traguardo: tra cinema, formazione e sensibilizzazione civica; ‘Ambra Sabatini a un metro del traguardo’, arriva docufilm dell’atleta. Ambra: a un metro dal traguardo: tra cinema, formazione e sensibilizzazione civica«Non voglio essere ricordata solo per le medaglie, ma per il messaggio che porto: tutti possono rialzarsi, sempre. La vita non finisce mai a un metro dal ... superando.it Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo: il docufilm dell’atleta arriva in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026Tra le iniziative promosse da Aspi, la presentazione e la proiezione nel Salone d’onore di Casa Italia, alla presenza del Presidente del Coni Buonfiglio, dell’Ad Giana e della campionessa azzurra ... corrieredellosport.it “AMBRA SABATINI. A UN METRO DAL TRAGUARDO”, IL DOCUFILM DELL’ATLETA ARRIVA IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 x.com Dalle piste di atletica all’incidente stradale che le ha cambiato la vita, fino alla medaglia d’oro paralimpica a Tokyo 2020: è il vissuto di Ambra Sabatini raccontato nel docufilm “Ambra: a un metro dal traguardo” che nel dicembre scorso, in occasione della Gior - facebook.com facebook