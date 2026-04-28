Ryanair ha annunciato la chiusura di una propria base in uno dei principali scali europei, riducendo del 50% i voli operati e trasferendo gli aerei verso aeroporti più convenienti. La compagnia attribuisce questa decisione alle tasse considerate troppo elevate in quella regione, che hanno inciso sulle sue rotte e sui piani di espansione. La scelta comporta un impatto diretto sui collegamenti disponibili in quella zona.

Ryanair ha deciso di ridurre le proprie operazioni in uno dei principali scali europei, con la chiusura di una base, il taglio del 50% dei voli e lo spostamento degli aeromobili verso aeroporti più competitivi. Il suo equilibrio economico dipende in modo diretto da tasse, diritti aeroportuali e costi operativi. E quando questi aumentano, il modello low cost rischia di non essere più sostenibile. Da qui la decisione di procedere un ridimensionamento strutturale dell’offerta, chiudendo la propria base a Berlino. Ryanair taglia i voli da e per Berlino: come cambiano le rotte. A partire dal 24 ottobre 2026, i sette aeromobili di Ryanair operativi su Berlino verranno riallocati in altri aeroporti europei caratterizzati da costi più bassi e dall’assenza di tasse sull’aviazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ryanair taglia voli e chiude nuove rotte, tasse troppo alte: dove non viaggia più

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