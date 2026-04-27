Ryanair ha annunciato la chiusura della sua base a Berlino, citando l'aumento delle tasse aeroportuali come motivo principale. L'azienda ha riferito che il costo delle tasse aumenterà del 10% nei prossimi mesi, influenzando le operazioni nello scalo. La decisione comporterà la cessazione di alcuni voli e la riduzione delle attività nella città. La compagnia ha comunicato che questa scelta è definitiva e riguarderà anche altre basi europee.

Ryanairha annunciato la chiusura della base di Berlino-Brandeburgo (BER)a partire dal prossimo 24 ottobre, scelta che comporterà una riduzione del 50% dei voli nel piano invernale. Inoltre, la compagnia irlandese trasferirà in altri Paesi europei isette aeromobili attualmente presenti nello scalo, mentre i 210 dipendenti che lavorano nella capitale tedesca, tra piloti e personale di bordo, avranno la possibilità “di assicurarsi posizioni alternative altrove nella rete Ryanair in tutta Europa“. “La politica tedesca sul trasporto aereo ha fallito“, ha chiosato secca la compagnia, ricordando come, dal 2019,la tassa sul traffico aereo sia salita da 7,30 a 15,50 euro per passeggero, mentre le tariffe aeroportuali sono aumentate del 50%.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Germania, Ryanair chiude la base di Berlino: “Tasse troppo alte”

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