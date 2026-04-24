alessandro orsini liquida gli insulti di solovyov a meloni grottesco farne una questione politica

“Non ha nessuna importanza”. Così Alessandro Orsini liquida gli insulti rivolti alla premier Giorgia Meloni dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov. Secondo il sociologo è “semplicemente grottesco” che parlamentari e ministri intervengano sul caso, facendone una questione politica. Secondo Orsini c’è un intento “manipolatorio” del nostro governo, che cerca di “convincere gli italiani che i russi odiano l’Italia”. Alessandro Orsini liquida gli insulti di Solovyov a Meloni "Grottesco" farne un caso politico Orsini: Senaldi "giornalista di regime" Alessandro Orsini liquida gli insulti di Solovyov a Meloni Quanto detto dal giornalista russo Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni “non ha nessuna importanza”.🔗 Leggi su Virgilio.it

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