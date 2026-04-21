Vladimir Solovyev chi è il conduttore russo che ha insultato Meloni | la falce e il martello sulla giacca e perché parla italiano

Vladimir Solovyev, conduttore russo di 63 anni, è noto per essere uno dei principali volti della propaganda in Russia. Recentemente, ha rivolto insulti alla premier italiana durante una trasmissione televisiva, indossando una giacca con simboli sovietici come la falce e il martello. Solovyev parla anche italiano, fatto che ha attirato l’attenzione in relazione alla sua attività mediatica. La sua figura è spesso associata alla diffusione di messaggi propagandistici.

È considerato uno dei principali volti della propaganda e della disinformazione in Russia, Vladimir Solovyev, 63 anni, è di fatto la voce – non ufficiale – attraverso cui il Cremlino diffonde messaggi e attacchi. Tra i conduttori televisivi più noti del Paese e dal 2012 guida il talk show “Serata con Vladimir Solovyev” sull’emittente Russia-1. Il programma è una piattaforma da cui ha lanciato spesso frequenti invettive, talvolta dai toni volgari e aggressivi, contro l’Europa, la Nato e diversi leader internazionali. L’ultima, proprio oggi, contro la premier Giorgia Meloni, da lui definita «fascista e idiota patentata». «Il propagandista più energico del Cremlino».🔗 Leggi su Open.online

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