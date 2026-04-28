Run Different sport e comunità tra parchi e allenamenti all’alba

Run Different continua a proporre eventi sportivi e incontri di corsa nel territorio modenese. Nel 2026, il progetto conferma il suo impegno nel promuovere momenti di attività fisica condivisa e di incontro tra appassionati di corsa. Le iniziative si svolgono in parchi e all’alba, coinvolgendo gruppi di persone di diverse età e provenienze. La presenza di programmi aperti e articolati caratterizza il calendario di quest’anno.

Correre insieme, riscoprire gli spazi della città, costruire relazioni attraverso il movimento: è questa la traiettoria lungo cui si muove Run Different, che anche nel 2026 consolida il proprio ruolo nel panorama sportivo e sociale modenese con un calendario di iniziative articolato e inclusivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Rimini Marathon 2026: tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti, Ten Miles, Family Run e Kids RunIn occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla... Leggi anche: Acea Run Rome The Marathon: edizione memorabile tra sport, impegno sociale e civile Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma Appia Run 2026; Presentata la Trieste Spring Run 2026; Correre gratis, insieme: la community che ha trasformato il Parco di Monza; LIUC Run 2026 da record: 1524 runner sul tracciato tra Castellanza e Legnano. RUN TOGETHER, CELEBRATE TOGETHER Running Verona as a team is a whole different experience! Gather your crew and your friends, and get ready to celebrate the 25th Anniversary of the Verona Run Marathon together. Veron facebook