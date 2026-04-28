Rugby sotto choc | Engjel Makelara e la fidanzata sorpresi con 4 chili di droga

Nel mondo del rugby si è verificato un episodio che ha suscitato grande scalpore: un giocatore, in passato anche legato a una squadra nota, è stato trovato in possesso di circa quattro chili di droga insieme alla sua compagna. L’arresto è avvenuto durante un’operazione delle forze dell’ordine, che hanno individuato e fermato i due in un’abitazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutto il settore sportivo, lasciando molti senza parole.

Choc nel mondo del rugby. A cadere nella “rete” delle fiamme gialle un atleta che ha militato anche all'ombra del Santo, ma che nel corso degli anni purtroppo si è perso. L'ex tallonatore di rugby Engjel Makelara 29 anni, è stato arrestato negli ultimi giorni di aprile al termine di un'operazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tragedia a Pofi: 17enne trovato senza vita dopo la lite con la fidanzata e ore di ricerche, comunità sotto chocLa scomparsa di Francesco e il ritrovamento che ha sconvolto Pofi Una serata che si è trasformata in tragedia ha sconvolto Pofi, piccolo centro in... Leggi anche: Choc a Roma, neonato salvato dall’inferno: nudo tra rifiuti e 5 chili di droga. Denunciata la madre, fermato il padre Contenuti e approfondimenti Si parla di: Arrestato il rugbista Engjel Makelara: in casa 4 chili di stupefacenti; Ex rugbista nei guai: trovato con più di 4 kg di droga.