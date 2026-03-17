Tragedia a Pofi | 17enne trovato senza vita dopo la lite con la fidanzata e ore di ricerche comunità sotto choc

A Pofi, un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita dopo una lite con la fidanzata e ore di ricerche da parte della comunità. La scomparsa di Francesco ha suscitato grande shock tra i residenti, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La comunità si è stretta attorno ai familiari del giovane in un momento di grande dolore.

La scomparsa di Francesco e il ritrovamento che ha sconvolto Pofi. Una serata che si è trasformata in tragedia ha sconvolto Pofi, piccolo centro in provincia di Frosinone. Un ragazzo di appena 17 anni è stato trovato senza vita dopo ore di apprensione e ricerche serrate. Il giovane, residente in paese, si era allontanato nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce e facendo scattare immediatamente l’allarme tra i familiari. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla tarda serata, quando è arrivata la drammatica scoperta. Il corpo di Francesco è stato rinvenuto nei pressi della sua abitazione. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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