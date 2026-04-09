A Roma, un neonato di quindici giorni è stato trovato nudo tra rifiuti e cinque chili di droga. La madre è stata denunciata e il padre fermato. Il bambino era stato sottratto con l’inganno alle cure ospedaliere e si trovava in un ambiente degradato, circondato da materiali di scarto e sostanze stupefacenti. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per tutelare la sua incolumità.

Un orrore che si ripete. Un neonato di soli quindici giorni, sottratto con l’inganno alle cure ospedaliere, è stato strappato a un destino che appariva segnato, in un contesto dove il diritto alla vita sembrava soccombere sotto il peso di calcinacci, muffa e quintali di stupefacenti. Una vicenda resa ancora più inquietante da un precedente che getta un’ombra sinistra sulla capacità genitoriale di una coppia già segnata dalla tragedia e dall’illegalità. Orrore a Roma: neonato trovato tra droga e rifiuti. Ci sono storie che lasciano senza fiato per la loro cruda ferocia. Vicende in cui il degrado materiale si sposa con una povertà morale ancora più spaventosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc a Roma, neonato salvato dall’inferno: nudo tra rifiuti e 5 chili di droga. Denunciata la madre, fermato il padre

Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di drogaLo hanno trovato poggiato su un materasso su un pavimento sporco, completamente nudo fra cumuli di rifiuti e droga.

Roma, neonato tra droga e rifiuti: denunciata la madre e arrestato compagnoUn neonato di appena 15 giorni è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno di un appartamento degradato, tra droga e rifiuti.

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