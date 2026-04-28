rugby mammut un weekend di crescita e risultati tra giovanili e trasferte

Il fine settimana appena trascorso ha visto il Rugby Mammut impegnato in numerose attività. La squadra ha partecipato a tornei giovanili in varie località e ha affrontato trasferte che hanno coinvolto più categorie del club. Durante questi eventi, sono stati registrati risultati e momenti di crescita per i giovani atleti. L’attività si è svolta nel rispetto delle norme sportive e organizzative previste per le competizioni.

Arezzo, 28 aprile 2026 – È stato un fine settimana denso di impegni e soddisfazioni per il Rugby Mammut, protagonista su più campi tra tornei giovanili e trasferte che hanno coinvolto diverse categorie del club. Un bilancio complessivo che racconta un movimento in crescita, fatto di risultati incoraggianti, spirito di squadra e percorsi tecnici sempre più solidi. A distinguersi è stata in particolare la formazione femminile Under 14, impegnata nel prestigioso Torneo Mussini di Parma. In campo per il club Viola Capaccioli, che ha partecipato alla competizione insieme alle Rugby Girls, formazione veneta con cui ha condiviso l’esperienza sportiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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