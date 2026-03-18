Rugby Mammut weekend di crescita | risultati e segnali positivi da tutte le categorie

Il weekend del Rugby Mammut ha visto tutte le categorie impegnate in tornei e gare, con risultati che hanno evidenziato miglioramenti e un evidente entusiasmo tra i partecipanti. La squadra ha partecipato a diverse competizioni, riportando segnali di crescita e di compattezza. Le partite si sono svolte in diverse località, coinvolgendo atleti di varie età e livelli, e hanno messo in mostra un forte spirito di gruppo.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Fine settimana intenso e ricco di spunti positivi per il Rugby Mammut, impegnato su più fronti con tutte le categorie tra tornei e gare che hanno evidenziato progressi, entusiasmo e un forte spirito di squadra. Giornata all’insegna del divertimento per l’Under 8 a Campi Bisenzio, dove i piccoli Mammut si sono messi in luce per energia e partecipazione, mostrando grande affiatamento. Un segnale incoraggiante in vista della fase primaverile dei tornei. Trasferta a Torrita di Siena per l’Under 10, protagonista di un percorso in continua evoluzione. Nonostante alcune assenze, la squadra ha offerto buoni momenti di gioco, dando spazio anche ai nuovi innesti che hanno potuto accumulare esperienza preziosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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