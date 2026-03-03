Rugby Mammut un weekend tra battaglie crescita e spirito di squadra

Il weekend del Rugby Mammut ha visto tutte le categorie impegnate in diverse sfide, tra trasferte e partite casalinghe, a dimostrazione di un calendario ricco di appuntamenti. Le squadre hanno affrontato gare che hanno messo in evidenza impegno e spirito di squadra, con giocatori che hanno dato il massimo in ogni occasione. La presenza e la partecipazione sono state al centro di questa serie di incontri.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Weekend intenso per il Rugby Mammut, con tutte le categorie impegnate tra trasferte e appuntamenti casalinghi, in un fine settimana che ha raccontato storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: impegno, crescita e grande senso di appartenenza. Sfida di alto livello per l'Under 18, scesa in campo in franchigia con il Vasari Arezzo contro il Rugby Noceto, realtà storica e blasonata del panorama rugbistico nazionale. Nonostante alcune assenze, i ragazzi hanno affrontato la gara con determinazione. La mischia si è imposta con autorità, mostrando carattere e solidità nei punti d'incontro. Grande sacrificio anche in fase difensiva per contenere i trequarti avversari, veloci e tecnicamente preparati.