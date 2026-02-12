Il pulmino per i ragazzi disabili rubato e poi trovato danneggiato

Questa mattina a Palermo si è assistito a una scena che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Il pulmino usato per portare i ragazzi disabili è stato rubato, ma poche ore dopo è stato ritrovato danneggiato, in una zona periferica della città. La comunità locale ringrazia CNA e un concessionario che hanno contribuito a restituire il veicolo, dimostrando ancora una volta l’importanza della solidarietà tra cittadini e imprese.

Un Pulmino Restituito alla Comunità: Palermo Ringrazia CNA e un Concessionario per un Gesto di Solidarietà. Palermo, 12 febbraio 2026 – Un atto di generosità ha permesso di restituire speranza e mobilità ai ragazzi con disabilità di Lab360. Domani, venerdì 13 febbraio alle ore 19, nella sede dell'associazione in via Filippo Cordova 93, verrà consegnato un nuovo pulmino, a seguito del furto e del danneggiamento irreparabile del mezzo precedente. L'iniziativa è resa possibile dal sostegno di Pippo Glorioso, segretario provinciale di CNA Palermo, e dalla sensibilità del concessionario Quintino Gianfilippo.

