Il pulmino per i ragazzi disabili rubato e poi trovato danneggiato | domani la consegna del nuovo mezzo

Questa mattina, il pulmino usato per trasportare i ragazzi disabili è stato rubato. Dopo alcune ore di preoccupazione, il veicolo è stato ritrovato danneggiato. Domani mattina, i tecnici consegneranno un nuovo mezzo, sperando di ripristinare al più presto i servizi di trasporto.

Inclusione che diventa normalità, relazioni che si trasformano in comunità e sogni che prendono forma concreta: è questo lo spirito del secondo appuntamento 2026 di Lab Pub, in programma venerdì 13 febbraio alle 19 nella sede di Lab360 in via Filippo Cordova 93. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei ragazzi con disabilità, delle loro famiglie e della rete di persone che sostiene il progetto promosso da Lab360 e dalla cooperativa Idee in Movimento. Lab Pub è un format unico in Sicilia: per una sera, gli spazi di Lab360 si trasformano in un vero pub, offrendo ai giovani con disabilità la possibilità di vivere un’esperienza di socialità autentica - musica, ballo, giochi, convivialità - in un contesto sicuro, accogliente e non assistenziale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Lab Pub 2026

Questa mattina, la nostra cooperativa ha subito il furto del pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi con disabilità.

È stato recuperato il pulmino dell’associazione LAB360, rubato recentemente e minacciato di essere utilizzato come

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lab Pub 2026

Argomenti discussi: Sportello di comunità. Il pulmino a Ponticelli; Free shuttle, il bus che trasporta i bambini in ospedale per terapie e cure specialistiche: presentato il nuovo servizio; Volksbank dona un pulmino elettrico a Fattibillimo per le sue attività sociali; PULMINO SCOLASTICO CANCELLATO CON UN MESSAGGIO WHATSAPP: FAMIGLIE LASCIATE SOLE.

Free shuttle, il bus che trasporta i bambini in ospedale per terapie e cure specialistiche: presentato il nuovo servizioADRIA - Il Free shuttle di Don't forget me, il pulmino per i bambini malati del Polesine, prende il volo. È stato presentato sabato sera, nei saloni della ... ilgazzettino.it

Il pulmino degli autistici multato nel park per disabili: «Tagliando dimenticato, ma siamo andati dai vigili con i ragazzi. Miopia arrogante». C'è il ricorsoTREVISO - Multati per aver occupato il parcheggio riservato alle persone con disabilità. Peccato che la sanzione sia stata lasciata su un pulmino di Oltre il labirinto, la fondazione trevigiana che ... ilgazzettino.it

Una giornata particolare Presentato questa mattina in una intensa conferenza stampa il Progetto N.B.A. CARE, sostenuto da Enel Cuore, l’Ente filantropico di Enel, che ha donato alla nostra comunità un nuovo pulmino per il trasporto dei ragazzi, partecipa facebook